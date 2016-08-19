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    Масові чистки силовиків. Путін звільнив 16 генералів МВС, Слідкому і МНС

    • Вчора, 14:25
    • Розсилка

    Своїх посад були позбавлені 11 співробітників МНС

    Президент Росії Володимир Путін указом звільнив з посад 16 високопоставлених чиновників Міністрества внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій і Слідчого комітету Росії. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації

    Своїх посад були позбавлені 11 співробітників МНС, включаючи начальників Далекосхідного, Уральського, Приволзького і Північно-Кавказького регіональних центрів відомства, а також двоє чиновників МВС. Крім цього, був звільнений глава управління Слідчого комітету по Ханти-Мансійському автономному округу і прокурор Ярославській області.

    Як повідомлялось, після зламу електронної пошти помічника президента Росії Владислава Суркова у грудні звільнився керівник апарату Суркова Олександр Павлов і ця відставка може бути безпосередньо пов'язана зі скандальним листуванням. Співрозмовник не став говорити про мотиви, проте дав зрозуміти, що Павлов пішов «у зв'язку з претензіями щодо роботи». 

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