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    На Одещині через ожеледь сталося вже сім ДТП

    • Сьогодні, 11:40
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    Чотири ДТП трапились за участю маршрутних таксі

    Через складні погодні умови сьогодні в Одесі істотно зросла кількість аварій на дорогах. Тільки на селищі Котовського вранці сталося сім дорожньо-транспортних пригод, чотири з яких – за участю маршрутних таксі.

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    «Три ДТП за участю маршрутних таксі – на вулиці Академіка Сахарова і одна – на Паустовського», – повідомили в прес-службі патрульної поліції.

    Патрульна поліція нагадує водіям про необхідність дотримання безпечного швидкісного режиму та дистанції і закликає бути особливо уважними при проїзді перехресть і пішохідних переходів.

    Нагадаємо, вчора за день у Києві через снігопад сталося понад 180 ДТП. 

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