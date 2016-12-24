На Одещині через ожеледь сталося вже сім ДТП
- Сьогодні, 11:40
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Чотири ДТП трапились за участю маршрутних таксі
Через складні погодні умови сьогодні в Одесі істотно зросла кількість аварій на дорогах. Тільки на селищі Котовського вранці сталося сім дорожньо-транспортних пригод, чотири з яких – за участю маршрутних таксі.
«Три ДТП за участю маршрутних таксі – на вулиці Академіка Сахарова і одна – на Паустовського», – повідомили в прес-службі патрульної поліції.
Патрульна поліція нагадує водіям про необхідність дотримання безпечного швидкісного режиму та дистанції і закликає бути особливо уважними при проїзді перехресть і пішохідних переходів.
Нагадаємо, вчора за день у Києві через снігопад сталося понад 180 ДТП.