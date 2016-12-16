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    Нацбанк розширив критерії відбору для участі у валютній інтервенції

    • Вчора, 21:31
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    Перший перелік банків-учасників такої валютної інтервенції у IV кварталі 2016 року, обраних за цим прозорим принципом, було оприлюднено на початку листопада

    Національний банк України удосконалив критерії відбору банків для участі у валютній інтервенції НБУ за новою формою - запит щодо найкращого курсу, запровадження якої передбачено Стратегією валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 рр..

    Досі відбір банків здійснювався за єдиним принципом, оприлюдненим на початку листопада 2016 ркоу, - обсяг операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими учасниками міжбанківському валютному ринку та Національним банком. Кожного кварталу обиралися 20 банків, які мали найбільший обсяг таких операцій у попередньому кварталі. Перший перелік банків-учасників такої валютної інтервенції у IV кварталі 2016 року, обраних за цим прозорим принципом, було оприлюднено на початку листопада.

    Разом з тим Національний банк вважає за необхідне розширити критерії, щою підвищити об’єктивність та обґрунтованість відбору банків-учасників валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу.

    Відтепер у цій валютній інтервенції НБУ зможуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мають найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку. Цей загальний рейтинг розраховується на основі місця банку в кожному з трьох складових рейтингів, побудованих за трьома критеріями:

    · обсяг операцій банку з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку та Національним банком (питома вага місця в цьому рейтингу в обрахунку загального рейтоинга становить 50%),
    · обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага місця в цьому рейтингу - 30%),
    · обсяг активів банку (питома вага місця в цьому рейтингу - 20%).

    Відповідні зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 05 січня 2017 року № 1 «Про внесення зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою». Вони набувають чинності з 06 січня 2017 року.

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