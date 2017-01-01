У середу в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи

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Фото: 112 ТКГ збереться на засідання в Мінську 26 квітня

Зустріч робочої підгрупи з безпеки відбудеться у Мінську

Засідання Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань відбудеться у Мінську завтра, 26 квітня. Про це заявила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Завтра, 26 квітня, у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань», – зазначила вона.

При цьому Оліфер наголосила, що зустріч робочої підгрупи з безпеки, запланована на сьогодні, 25 квітня, не відбудеться.

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма переконаний у необхідності ретельного розслідування підриву автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна