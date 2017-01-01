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    У середу в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи

    • Сьогодні, 15:09
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    <p>ТКГ збереться на засідання в Мінську 26 квітня</p>
    Фото: 112

    ТКГ збереться на засідання в Мінську 26 квітня

    Зустріч робочої підгрупи з безпеки відбудеться у Мінську

    Засідання Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань відбудеться у Мінську завтра, 26 квітня. Про це заявила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «Завтра, 26 квітня, у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань», – зазначила вона.

    При цьому Оліфер наголосила, що зустріч робочої підгрупи з безпеки, запланована на сьогодні, 25 квітня, не відбудеться.

    Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма переконаний у необхідності ретельного розслідування підриву автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    бойовики на Донбасі Мінські угоди Леонід Кучма
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