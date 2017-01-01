Кучма: Винні в підриві автівки місії ОБСЄ на Донбасі мають бути покарані

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Леонід Кучма, другий президент України, представник України в Тристоронній контактній групі

Кучма закликав Росію надати свій вплив в цьому питанні

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма переконаний в необхідності ретельного розслідування підриву автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться в коментарі Кучми, який оприлюднила на своїй сторінці в Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

«Переконаний в необхідності ретельного розслідування цього кричущого інциденту; ті, хто винен в події, повинні понести покарання», - зазначив Кучма.

Він закликав Росію надати свій вплив в цьому питанні.

«Безпека співробітників місії неодноразово ставала предметом обговорення Тристоронньої контактної групи, українська сторона постійно висловлювала своє занепокоєння щодо агресії по відношенню до патрулів ОБСЄ, яка відбувається на непідконтрольною Україні частини Донбасу», - сказав Кучма.

Він привітав мужність і рішучість глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана продовжити роботу місії в Україні.

«Безпека - наріжний камінь для всього врегулювання ситуації на Донбасі, і інцидент в Луганській області в черговий раз підтвердив це», - підкреслив Кучма.

Він також вислови «свої глибокі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого представника СММ ОБСЄ».

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

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В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.