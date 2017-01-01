Порошенко візьме участь в акції «Перша хвилина миру»

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Фото: Кореспондент Петро Порошенко

Президент відвідає фотовиставку та Національний музей історії України у Другій світовій війні

Сьогодні, 8 травня, о 22.40 Президент України Петро Порошенко долучиться до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, йдеться у повідомлені прес-службу глави держави.

Крім того, за даними прес-служби, о 14.00 за участі президента відбудеться відкриття фотовиставки «Четверте покоління» (Національний музей історії України у Другій світовій війні).

Нагадаємо, у вівторок 9 травня о 10-й годині Порошенко візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Також глави держави буде присутнім на складанні військової присяги молодим поповненням окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.