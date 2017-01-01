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    Порошенко візьме участь в акції «Перша хвилина миру»

    • Сьогодні, 09:38
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    Петро Порошенко
    Фото: Кореспондент
    Петро Порошенко

    Президент відвідає фотовиставку та Національний музей історії України у Другій світовій війні

    Сьогодні, 8 травня, о 22.40 Президент України Петро Порошенко долучиться до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, йдеться у повідомлені  прес-службу глави держави.

    Крім того, за даними прес-служби,  о 14.00 за участі президента відбудеться відкриття фотовиставки «Четверте покоління» (Національний музей історії України у Другій світовій війні).

    Нагадаємо, у вівторок 9 травня о 10-й годині Порошенко  візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Також глави держави буде присутнім на складанні військової присяги молодим поповненням окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

    Петро Порошенко Друга світова війна музей
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