Російські хакери також атакували сервери республіканців, - ФБР
- Вчора, 22:53
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Хакери зламали старі неактивні сервери Республіканської партії, які більше не використовуються
Республіканська партія США також піддалася атакам з боку російських хакерів, однак нічого з цих даних не було опубліковано.
Про це заявив глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі на слуханнях у сенаті, передає CNN.
За словами Комі, були зламані старі неактивні сервери, які більше не використовуються. Атаки на сервери, пов'язані з кампанією обраного президента США Дональда Трампа або діючих серверів Національного комітету Республіканської партії, не зафіксовані.
Глава ФБР додав, що у хакерів була можливість викласти у відкритий доступ цю інформацію, однак вони цього не зробили.