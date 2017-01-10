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    Російські хакери також атакували сервери республіканців, - ФБР

    • Вчора, 22:53
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    Хакери зламали старі неактивні сервери Республіканської партії, які більше не використовуються

    Республіканська партія США також піддалася атакам з боку російських хакерів, однак нічого з цих даних не було опубліковано.

    Про це заявив глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі на слуханнях у сенаті, передає CNN.

    За словами Комі, були зламані старі неактивні сервери, які більше не використовуються. Атаки на сервери, пов'язані з кампанією обраного президента США Дональда Трампа або діючих серверів Національного комітету Республіканської партії, не зафіксовані.

    Глава ФБР додав, що у хакерів була можливість викласти у відкритий доступ цю інформацію, однак вони цього не зробили.

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