Російські хакери також атакували сервери республіканців, - ФБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хакери зламали старі неактивні сервери Республіканської партії, які більше не використовуються

Республіканська партія США також піддалася атакам з боку російських хакерів, однак нічого з цих даних не було опубліковано.

Про це заявив глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі на слуханнях у сенаті, передає CNN.

За словами Комі, були зламані старі неактивні сервери, які більше не використовуються. Атаки на сервери, пов'язані з кампанією обраного президента США Дональда Трампа або діючих серверів Національного комітету Республіканської партії, не зафіксовані.

Глава ФБР додав, що у хакерів була можливість викласти у відкритий доступ цю інформацію, однак вони цього не зробили.