Макрон: Франція повинна вести діалог з Росією, але не потурати Путіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон

Еммануель Макрон вважає, що ні в якому разі не можна потурати діям очільника Кремля

Колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю телеканалу BFMTV, що Франція повинна вести діалог з Росією.

«Ми повинні вести діалог з (президентом РФ) Володимиром Путіним, але ні в якому разі ми не можемо потурати тому, що він іноді схвалює або захищає», – сказав Макрон. Він додав, що «Росію потрібно поставити обличчям до обличчя з її обов'язками».

Макрон зазначив, що це якраз відрізняє його від інших кандидатів – лідера партії «Національний Фронт» Марін Ле Пен, лідера «Нескореної Франції» Жан-Люка Меланшона і екс-прем'єра Франсуа Фійона, які, на його думку, «зачаровані Володимиром Путіним» .

Макрон також торкнувся питання застосування хімічної зброї в Сирії. Він висловив схвалення щодо удару США по сирійській авіабазі.

Також політик заявив, що якщо буде доведено факт застосування хімзброї в Сирії, він зажадає, «зокрема, від Росії – союзника Башара Асада, дати нам гарантії знищення запасів хімічної зброї»

Нагадаємо, згідно з опитуванням, Макрон лідирує з 25% голосів в першому турі президентських виборів у Франції. У другому турі виборів Макрону прогнозують 62% проти 38% у Ле Пен.