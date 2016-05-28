Савченко зізналась, що її намагалися вербувати в російській в'язниці

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Нардеп додала, що вербувати хотіли в політичному, а не військовому відношенні

Народний депутат України Надія Савченко в програмі « Люди. Hard talk. LIVE » на телеканалі «

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заявила, що її намагалися вербувати під час перебування російської в'язниці.

«Мене намагалися вербувати, напевно, більш політично, ніж, якщо це брати у військовому відношенні», - сказала Савченко.

Нагадаємо, Надія Савченко провела в російській в'язниці майже два роки. Бойовики захопили її в полон в липні 2014 року.