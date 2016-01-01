Савченко виключать із комітету з питань нацбезпеки і оборони

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Надія Савченко

Члени комітету прийняли рішення одноголосно

Члени парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони одноголосно підтримують виключення Надії Савченко зі складу комітету. Про це заявив нардеп із фракції «Народний фронт», член комітету Андрій Тетерук.

«На нашому комітеті також одноголосно прийнято рішення виключити її з лав комітету. Поступово ми будемо показувати, що ми вважаємо її дії особистими і такими, які не представляють діяльність нашого парламенту. У світі є бачення, що вона є недосвідченим політиком, але це не виправдовує заяв, які вона робить на користь ватажків терористичних організацій», - заявив Тетерук, передає канал «112 Україна».

Як повідомлялось, сьогодні Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосували 237 депутатів.

Сама Савченко сказала, що не переймається виключенням її з делегації.

Нагадаємо також, що Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».