Стало відомо, скільки українців виїхало на постійне проживання в Росію

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Статус біженців в РФ за 2,5 воєнних роки отримали близько 350 українців

У період з 2014 до 2016 року громадянство Російської Федерації отримали майже 170 тис. громадян України, водночас статус біженця в РФ отримали лише близько 350 українців.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«На жаль, нам не надали інформацію, скільки з цих громадян виїхали з окупованого Донбасу, й очевидно, що переважна більшість зазначених громадян – це паспортизація кримчан, яких масово роблять громадянами РФ. Тепер ми будемо вимагати інформації, скільки з цих нових громадян РФ кримчан і скільки пенсіонерів», – написала вона.

Згідно з нотою МЗС РФ, у період з 2014 до 2016 року громадянство Російської Федерації отримали майже 170 тис. громадян України. У 2014 році – 24 тис. 141 особа, у 2015 році – 67 тис. 400, за 9 місяців 2016 року – 75 тис. 497.

«Щодо біженців, то цей статус в РФ за 2,5 воєнних роки отримали близько 350 українців, зокрема, в 2014-му – 240 осіб, в 2015-му – 84 особи, в 2016-му – 31 особа», – додала вона.