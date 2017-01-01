У Луцьку на стенді героїв Небесної сотні помилково розмістили фото живого чоловіка

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Стенд героїв Небесної сотні у Луцьку

Жителя Рівненщини сплутали із загиблим активістом Революції Гідності

У Луцьку житель міста Радивилів Рівненської області Віталій Смолінський знайшов свою фотографію на стенді героїв Небесної сотні, встановленому в 2014 році.

Як повідомив Смолінський, його фото, яке помилково було розміщено на стенді замість фотографії героя Небесної сотні, жителя села Фурманка Уманського району Черкаської області Віталія Смоленського, побачили друзі.

«Прошу не молитися за упокій моєї душі. Я ще хочу жити заради своєї сім'ї. Луцьких чиновників прошу зробити все можливе, щоб його там не було», - зазначив чоловік.

У вівторок фото чоловіка зі стенду зняли.

«Спасибі всім людям, які зреагували на моє прохання. Мені дуже приємно, що моє фото вже знято зі стели. (Про це пишуть журналісти з Луцька). У рідних Віталія Смоленського перепрошую, що не з власної волі моє фото займало місце на стелі героїв», - заявив Смолінський

Зазначимо, 29-річний Віталій Смоленський (народився 5 жовтня 1984 року) жив і працював у Києві. Загинув під час боїв на київському Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року. Похований у рідному селі Фурманка. У загиблого залишилося двоє малолітніх синів.

Нагадаємо, в Порошенка розраховують, що проект меморіалу героїв Небесної сотні і музею Революції гідності має бути затверджений до 21 листопада.

Джерело: УНІАН