У США засудили хакера з України за схему наживи з викраденими прес-релізами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єрмолович був засуджений до 30 місяців позбавлення волі і до сплати понад 3 мільйонів доларів відшкодування

У США засудили хакера з України до ув’язнення і штрафу за участь у схемі торгівлі викраденими ще не опублікованими прес-релізами з фінансовими даними, на якій він заробив близько 30 мільйонів доларів.

29-річний киянин Вадим Єрмолович був засуджений до 30 місяців позбавлення волі і до сплати понад 3 мільйонів доларів відшкодування.

Як повідомили в апараті головного федерального прокурора в судовому окрузі Нью-Джерсі, Єрмолович був одним із кількох учасників схеми, яких арештували в серпні 2015 року в Україні і у США за викрадення понад 150 тисяч прес-релізів із фінансовою й корпоративною інформацією. Близько 800 цих прес-релізів вони відтак продали трейдерам-торговцям акціями ще до офіційного оприлюднення цієї інформації широкій публіці.

За даними обвинувачення, трейдери платили хакерам за здобуття доступу до серверів, де зберігалася інформація – зокрема, у вигляді відсотка від коштів, які вони нелегально заробляли завдяки знанню викраденої інформації, – загалом понад 100 мільйонів доларів.

Єрмолович іще у травні 2016 року визнав себе винним за звинуваченнями у викраденні особистих даних за обтяжливих обставин і змові з метою здійснити зламування комп’ютерних мереж. Йому могло загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Прокуратура у США звинуватила загалом трьох хакерів і сімох трейдерів, багато яких пов’язані з Росією, в крадіжці в період із лютого 2010 до серпня 2015 року неопублікованих даних агентств ділової інформації Business Wire, Marketwired і PR Newswire. Загалом п’ять із них визнали себе винними.