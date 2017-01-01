В Італії померла найстаріша жінка у світі

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Емма Морано офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася у XlX столітті

Найстаріша у світі людина померла в Італії у віці 117 років. Про це повідомляє ВВС.

«Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року в регіоні П'ємонт в Італії. Вона офіційно була визнана останньою людиною, який народився в 1800 роках», - йдеться в повідомленні.

Вона пояснювала своє довголіття генетикою і дієтою з трьох яєць на день, два з яких вживала в сирому вигляді протягом 90 років.

Пані Морано померла в своєму будинку в північному місті Вербанія.

«Вона була незвичайною, і ми завжди будемо пам'ятати її сили, щоб допомогти нам рухатися вперед по життю», - сказала мер міста Сільвія Марченіні.