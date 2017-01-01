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    В Італії померла найстаріша жінка у світі

    • Сьогодні, 03:47
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    Емма Морано офіційно була визнана останньою людиною, яка народилася у XlX столітті

    Найстаріша у світі людина померла в Італії у віці 117 років. Про це повідомляє ВВС.

    «Емма Морано народилася 29 листопада 1899 року в регіоні П'ємонт в Італії. Вона офіційно була визнана останньою людиною, який народився в 1800 роках», - йдеться в повідомленні.

    Вона пояснювала своє довголіття генетикою і дієтою з трьох яєць на день, два з яких вживала в сирому вигляді протягом 90 років.

    Пані Морано померла в своєму будинку в північному місті Вербанія.

    «Вона була незвичайною, і ми завжди будемо пам'ятати її сили, щоб допомогти нам рухатися вперед по життю», - сказала мер міста Сільвія Марченіні.

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