В Італії обвалився міст: загинула подружня пара

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Місце трагедії

Ще двоє людей отримали поранення

Сьогодні внаслідок обвалу мосту в італійській провінції Анкона загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє видання La Stampa.

Під обвал потрапив автомобіль Nissan Qashqai, який проїжджав під мостом. Подружня пара, яка знаходилася на ньому, загинула. Ще двоє робітників, залучених до ремонтних робіт, отримали поранення. Їх життю нічого не загрожує.

Зараз рух на трасі перекрито. На місці події працюють надзвичайні служби та медики.

Видання зазначає, що у момент обвалу мосту проводились ремонтні роботи, він був закритий для руху транспорту.

Як повідомляв «Главком», в американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус, троє загиблих.