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    109 українців, які на три доби застрягли в ОАЕ, вилетіли додому

    • 31 Грудня, 2016, 21:19
    • Розсилка
    Фото: Facebook Марини Лук'янової

    Консул України в Дубаї повідомив приємні новини

    Українці, які понад три доби провели в аеропорту Шарджі, вилетіли в напрямку України. Про це в коментарі «24 каналу» повідомив консул України у місті Дубаї Олександр Балануца.

    Дипломат уточнив, що 109 громадян України вже вилетіли з ОАЕ прямим рейсом Шарджа – Київ.

    «Вилетів наш літак – 109 пасажирів на борту – Шарджа – Київ. Я обійду увесь аеропорт,буду дізнаватись, чи залишився тут хтось з українців, і далі буду думати, як перебиратись в Дубай, бо там теж складна ситуація, але там теж наші два консули є»,
    – уточнив український консул.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 100 українських туристів застрягло в аеропорту Шарджа і Дубая. Дехто з них провів там понад три доби. Водночас в українському МЗС запевнили, що українці повернуться додому до Нового року.
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