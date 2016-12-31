109 українців, які на три доби застрягли в ОАЕ, вилетіли додому
- 31 Грудня, 2016, 21:19
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Розсилка
Фото: Facebook Марини Лук'янової
Консул України в Дубаї повідомив приємні новиниУкраїнці, які понад три доби провели в аеропорту Шарджі, вилетіли в напрямку України. Про це в коментарі «24 каналу» повідомив консул України у місті Дубаї Олександр Балануца.
Дипломат уточнив, що 109 громадян України вже вилетіли з ОАЕ прямим рейсом Шарджа – Київ.
«Вилетів наш літак – 109 пасажирів на борту – Шарджа – Київ. Я обійду увесь аеропорт,буду дізнаватись, чи залишився тут хтось з українців, і далі буду думати, як перебиратись в Дубай, бо там теж складна ситуація, але там теж наші два консули є»,
– уточнив український консул.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 100 українських туристів застрягло в аеропорту Шарджа і Дубая. Дехто з них провів там понад три доби. Водночас в українському МЗС запевнили, що українці повернуться додому до Нового року.