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    Українські туристи третю добу не можуть виїхати з ОАЕ

    • Сьогодні, 16:39
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    Фото: Facebook Марини Лук'янової

    Понад 100 українців застрягли в аеропорті Шардж

    Понад 100 українських туристів третю добу не можуть вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це на своїй сторінці у Facebook одна з застряглих туристів Марина Лук'янова.

    «Пішла третя доба, а українські туристи все ще в аеропорту Шарджі. Вчора приїхав консул, допоміг нам оформити посадочні талони на сьогоднішній ранковий рейс. Погода льотна, але наш літак затримують вже на чотири години!», – повідомила вона.

    За словами туристки, людей не випускають з терміналу аеропорту, але і не розселяють.

    «Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?», – написала Лук'янова.

    Як повідомлялося раніше, авіаперевізник відмінив рейс начебто через погані погодні умови.

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