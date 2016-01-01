Українські туристи третю добу не можуть виїхати з ОАЕ
- Сьогодні, 16:39
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Понад 100 українців застрягли в аеропорті Шардж
Понад 100 українських туристів третю добу не можуть вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це на своїй сторінці у Facebook одна з застряглих туристів Марина Лук'янова.
«Пішла третя доба, а українські туристи все ще в аеропорту Шарджі. Вчора приїхав консул, допоміг нам оформити посадочні талони на сьогоднішній ранковий рейс. Погода льотна, але наш літак затримують вже на чотири години!», – повідомила вона.
За словами туристки, людей не випускають з терміналу аеропорту, але і не розселяють.
«Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?», – написала Лук'янова.
Як повідомлялося раніше, авіаперевізник відмінив рейс начебто через погані погодні умови.