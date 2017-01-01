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    18 нобелівських лауреатів підписали петицію щодо скасування «антимігрантського» указу в США

    • Сьогодні, 02:02
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    Нобелівська премія
    Нобелівська премія

    Науковців обурив указ про заборону в’їзду в США мешканцям семи ісламських держав

    Петицію з вимогою скасувати указ Дональда Трампа про заборону на 90 днів в'їзду в США громадян із семи ісламських держав підписало 18 нобелівських лауреатів.

    Серед підписантів є нобелівські лауреати з фізики, фізіології і медицині, економіки та лауреат Нобелівської премії миру.

    Загалом понад чотири тисячі представників науки виступили проти підписаного президентом США «антимігрантського» указу.

    Як писав «Главком», у п'ятницю Трамп підписав указ, яким заборонив на 90 днів в'їзд в США громадянам Сирії, Іраку, Ємену, Ірану, Судану, Лівії та Сомалі. Вже відомо, що в суботу п’ятьом пасажирам з Іраку і одному з Ємену було відмовлено в посадці на авіарейс до США.

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