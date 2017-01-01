Трамп підписав «антимігрантський» указ

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Дональд Трамп

Прийом біженців до США призупиняється на 120 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє прийом біженців до країни.

Як повідомляє телекомпанія ABC News, документ «Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США» містить розпорядження, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Штати також повністю відмовляються від прийому сирійських біженців на невизначений період.

«Я створюю нові обмежувальні заходи, щоб відвадити радикальних ісламських терористів від Сполучених Штатів Америки. Ми не хочемо їхньої присутності тут», - прокоментував Трамп документ на церемонії призначення Джеймса Маттіса главою Пентагону.

Президент США також підписав указ про глобальну перебудову армії.

Трамп заявив, що адміністрація ініціює розробку плану для побудови нових літаків, кораблів, а також інших нових ресурсів та інструментів для американських військових.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін сьогодні, 28 січня, проведуть телефонну розмову.