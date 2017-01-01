2 і 9 травня будуть робочими днями – В'ятрович

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Фото: «Главком» Володимир В'ятрович

Документ, що змінить календар, має розглянути Кабмін

Міністерство культури готує для Кабінету міністрів документ, що змінить календар українських свят. Зокрема, ймовірно, зникнуть вихідні 2 травня та 9 травня. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

«Ми підготували проект закону, який впорядковує календар. Два тижні тому його передали до Мінкультури. А вже вони внесуть документ у Кабінет міністрів. Сподіваємося, що Верховна Рада проголосує зміни до календаря вже у другій половині травня», – зазначив В'ятрович.

Інститут пропонує змінити назви свят: 1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих на День праці. А також замість Міжнародний жіночий день – День боротьби за права жінок (8 березня. – «Главком»).

Крім того, два святкових дні більше не будуть вихідними.

«Відійти від радянського формату і святкувати лише 1 травня як День праці. Цей день залишиться вихідним. Про це нас просили профспілки. Тоді як уже 2 травня буде робочим днем. Що ж до 9 травня, воно залишиться Днем перемоги над нацизмом. Однак вихідним буде лише 8 травня, яке в нас офіційно відзначається як День пам'яті та примирення», – додав директор Українського інституту національної пам'яті.

Також Інститут пропонує, скасувати перенесення святкових днів, якщо вони припадають на вихідні.

Як повідомляв «Главком», «Укрзалізниця» до травневих свят призначила 23 додаткових потяги.