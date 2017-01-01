20-річний юнак намагався перевезти на окуповану територію 700 кг сиру

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Вартість зазначеного товару складає понад 100 тисяч гривень

Поблизу Трьохізбенки прикордонники затримали автомобіль, який віз на окуповану територію 700 кілограм сиру вартістю понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Учора на Луганщині в ході реалізації інформації співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби було затримано автомобіль з партією сиру на понад 100 тисяч гривень», - зазначається у повідомленні.

Спільний наряд зупинив авто біля берега річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту Трьохізбенка. Під час перевірки в автомобілі було виявлено 700 кілограмів сичужного сиру.

За порушення правил переміщення товарів на 20-річного місцевого жителя складено протокол за ст.204-3 КупАП. Сума оцінки затриманого товару склала понад 100 тисяч гривень.

До слова, сьогодні на Сумщині прикордонник погорів на хабарі у 12 тис. гривень.