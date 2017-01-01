400 тисяч споживачів користуються зонним обліком - Вовк

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Stroimdom.com.ua Багатотарифні лічильники

Українці вдвічі частіше цікавляться новими лічильниками

Цього року близько 230 тисяч нових абонентів можуть встановити кількафазний лічильник для зонного обліку електроенергії. Про це під час звіту у Верховній Раді розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк,

«Вже 400 тисяч споживачів користуються зонним обліком. Лише за минулий рік було встановлено 150 тисяч таких лічильників. Такий облік заощаджує кошти, допомагає енергосистемі України оптимізувати навантаження, зменшуються викиди вуглекислого газу», - сказав Вовк.

За його словами, темпи встановлення таких лічильників зросли вдвічі після спрощення процедури.

Як повідомляв «Главком», голова НКРЕКП піде у відставку.