Голова НКРЕКП іде у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк

Дмитро Вовк заявив у Раді, що питання про його відставку вже вирішене

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк заявив, що питання про його відставку вже вирішене. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, НКРЕКП скасувала рішення про введення абонентської плати за газ.

Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

На засідання Кабміну 5 квітня прем’єр Валодимир Гройсман доручив першому віце-прем'єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву разом з робочою групою вивчити питання обґрунтованості розмірів абонплати за газ, яку було встановлено НКРЕКП.

Джерело: Укрінформ