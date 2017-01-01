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    Абітурієнти з окупованих територій зможуть без ЗНО вступити до вишів у чотирьох областях

    • Сьогодні, 12:05
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    Для студентів з окупованих територій буде передбачено поглиблене вивчення української мови

    Верховна Рада дозволила абітурієнтам із тимчасово окупованих територій вступати до вищих навчальних закладів у чотирьох областях тільки за результатами вступних випробувань у межах квоти в тисячу місць державного замовлення.

    За прийняття в цілому законопроекту №6116 проголосувало 238 депутатів при мінімально необхідних 226.

    Відповідно до документа, абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступати до ВНЗ на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей на конкурсній основі тільки за результатами вступних випробувань у межах встановленої квоти обсягом 1000 місць держзамовлення, яка розподіляється між вищими навчальними закладами в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

    Крім того, законопроектом передбачається, що у цих ВНЗ для студентів з окупованих територій буде передбачено поглиблене вивчення української мови.

    Як повідомлялося, цього року ЗНО триватиме з 23 травня по 16 червня.

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