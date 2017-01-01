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    Аброськін опублікував фото «співробітників розвідки ДНР»

    • Сьогодні, 05:46
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    У списку, який оприлюднив Аброськін, вказані імена 29 колишніх співробітників, які зрадили присязі

    Голова ГУНП у Донецькій області генерал В’ячеслав Аброськін опублікував імена зрадників, які перейшли на службу в «розвідку» терористичної організації «ДНР».

    Імена й прізвища він опублікував у Фейсбуці.

    Аброськін підкреслив: «Ми повинні знати тих людей, які зрадили присягу, зрадили свою країну на догоду «Шаріковим із ДНР», стали холуями на службі терористів.

    Ділюся – «співробітники-розвідники супердержави ДНР». Одні з тих, хто підло слухає розмови громадян України, які проживають на окупованих територіях, стежить за ними, а також і за бойовиками, виконуючи волю своїх «господарів». 

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