«Абсурдні приводи»: в Росії відреагували на скасування візиту глави МЗС Великобританії

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова

У МЗС Росії вважають, що західні колеги «живуть в якійсь власній реальності»

Міністерство закордонних справ Росії вважає «абсурдним» привід для скасування візиту глави МЗС Британії Бориса Джонсона до Москви.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Це скасування візиту послідувало одразу після його перенесення. Причини британською стороною називалися різні. Таке враження, що наші західні колеги живуть в якійсь власній реальності, в якій вони спочатку намагаються одноосібно будувати колективні плани, потім їх також одноосібно змінювати, придумуючи абсурдні приводи», - заявила Захарова.

«Главком» повідомляв, що сьогодні міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

Нагадаємо, що події 4 квітня в Хан-Шейхуні серйозно загострили ситуацію в Сирії. Вранці 7 квітня війська США завдали ракетні удари по авіабазі «Шайрат», яку використовували війська Асада. Президент Дональд Трамп пояснив, що це було зроблено у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, в результаті якої загинули близько 70 мирних жителів, в тому числі діти.

У відповідь Росія призупинила меморандум про запобігання авіаційних інцидентів у Сирії.