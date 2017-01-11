Адвокат Мартиненка переконує, що суд таки зобов’язав НАБУ закрити справу

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Микола Мартиненко

Адвокат заявляє, що НАБУ спекулює громадською думкою

Заява НАБУ про начебто відмову Солом'янського райсуду Києва закрити справу проти колишнього депутата Миколи Мартиненка не відповідає дійсності. Про це заявив адвокат Петро Бойко, який представляє інтереси Мартиненка.

«НАБУ спекулює громадською думкою, використовуючи складні для розуміння пересічному громадянину юридичні термінології. Детективам НАБУ достеменно відомо, що фактично і юридично рішення суду від 11.01.2017 змушує їх закрити провадження щодо Мартиненка. Просто чинне процесуальне законодавство визначає єдину форму судового рішення про зобов'язання закрити кримінальне провадження - саме так, як написано в ухвалі Солом'янського районного суду», - цитує адвоката прес-служба Мартиненка.

«Тому публічні заяви представників НАБУ є намаганням «зберегти обличчя» після програного процесу і продовженням піару на нібито «справі Мартиненка». Насправді за понад рік з того часу, коли у 2015 році Микола Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата, НАБУ не знайшло жодних фактів про його причетність до будь-яких порушень закону», - наголосив представник екс-депутата, пише Gazeta.ua.

Раніше повідомлялося, що 11 січня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України протягом десяти днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження стосовно Миколи Мартиненка. НАБУ ж заявило, що суд відмовив стороні захисту Миколи Мартиненка у закритті провадження.