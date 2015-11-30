НАБУ спростувало заяву про закриття провадження у «справі Мартиненка»

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Заяви про зобов’язання бюро закрити це провадження буцімто за рішенням суду не відповідають дійсності, - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують розслідування фактів одержання хабарів (неправомірної вигоди) при закупівлях, здійснених ДП «НАЕК «Енергоатом». Заяви про зобов’язання Бюро закрити це провадження буцімто за рішенням суду не відповідають дійсності. Про це повідомляє прес-служба відомства.

11 січня Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту Миколи Мартиненка у закритті зазначеного провадження. Натомість зобов’язав бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду.

Кримінальне провадження за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом» Бюро зареєструвало у грудні 2015 року. Під час розслідування детективи Бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі понад 6,4 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

Нагадаємо, прес-служба екс-нардепа заявила про те, що Солом'янський районний суд Києва розглянув скаргу адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка Петра Бойка та зобов'язав НАБУ протягом десяти днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження стосовно Мартиненка.