Адвокат оскаржив продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка

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Роман Сущенко

Дата розгляду апеляційної скарги наразі не відома

Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка оскаржив рішення суду про продовження утримання його підзахисного під вартою. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні я подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду СУ ФСБ, що задовольнив клопотання про продовження терміну утримання під вартою мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня 2017 року. Тепер чекатимемо на призначення дати розгляду апеляційної скарги у Мосміськсуді», - розповів Фейгін.

Як писав «Главком», 25 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенко.

Журналіста «Укрінформу» було затримано за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.