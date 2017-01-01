Адвоката у Польщі відправили на чотири роки до тюрми за шпигунство для Росії
- Сьогодні, 20:58
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Процес над засудженим почався у 2016 році та проходив у закритому режимі
Окружний суд Варшави засудив на 4 роки адвоката за шпигунство на користь Росії.
Про це пише PAP.
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Засуджений не визнав своєї вини. Захист наполягав на виправдувальному вироку, а звинувачення просило 6 років.
Адвоката звинуватили у шпигунстві на користь ГРУ Російської Федерації, що наносить шкоду Польщі.
Процес над засудженим почався у 2016 році та проходив у закритому режимі.
Нагадаємо, раніше хакери дістали докази фінансування Росією антиукраїнських акцій у Польщі.