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    Адвоката у Польщі відправили на чотири роки до тюрми за шпигунство для Росії

    • Сьогодні, 20:58
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    Процес над засудженим почався у 2016 році та проходив у закритому режимі

    Окружний суд Варшави засудив на 4 роки адвоката за шпигунство на користь Росії.

    Про це пише PAP.

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    Засуджений не визнав своєї вини. Захист наполягав на виправдувальному вироку, а звинувачення просило 6 років.

    Адвоката звинуватили у шпигунстві на користь ГРУ Російської Федерації, що наносить шкоду Польщі.

    Процес над засудженим почався у 2016 році та проходив у закритому режимі.

    Нагадаємо, раніше хакери дістали докази фінансування Росією антиукраїнських акцій у Польщі.

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