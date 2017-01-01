Хакери дістали докази фінансування Росією антиукраїнських акцій у Польщі

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Антиукраїнська акція в Польщі

Э докази, що Росія проводить в Польщі антиукраїнські операції, а її союзниками, як і в Західній Європі, стали праві радикали

Білорус Олександр Усовський отримав від Росії 100 тисяч євро на те, щоб профінансувати антиукраїнські групи в Польщі. Це перша конкретна сума, яка стала відома завдяки українським хакерським групам CyberHunta і Cyber Alliance. Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza, додаючи, що хакери зламали електронну скриньку Усовського і викрали його особисту переписку з російськими чиновниками і лідерами польських націоналістів.

«Викрадені українськими хакерами дані стали першим конкретним доказом, що Росія проводить в Польщі антиукраїнські операції, а її союзниками, як і в Західній Європі, стали праві радикали», - пише видання.

Зокрема, білорус листувався з російським депутатом і директором Інституту країн СНД Костянтином Затуліним. Усовський запевняв його, що може не лише поширювати проросійську пропаганду, а й ефективно «вбити клин між Польщею і Україною».

Сам Затулін підтвердив Gazeta Wyborcza, що контактував з білорусом, але запевняє, що гроші йому не давав.

Видання зауважує, що російський чиновник може говорити правду. Оскільки з викрадених хакерами листів випливає, що Усовському у 2014 році платили люди з оточення російського олігарха Костянтина Малофєєва, якого раніше звинувачували в фінансуванні зіткнень в Криму навесні 2014 році, а також бойовиків на Сході України. Видання пише, що люди Малофєєва заплатили Усовському 100 тисяч євро. З них 20,5 тисяч доларів він одразу витратив на купівлю автомобіля.

Викрадена переписка свідчить, що це була частина умови співпраці з російською стороною. Решта грошей пішла на оплату акції радикалів у Центральній Європі.

Білорус організував кілька демонстрацій в Польщі, в яких взяли участь по 100 людей. На це він витратив 13,5 тисяч євро. В цю суму входить також організація прес-конференцій.

Усовський постійно надсилав звіти Росії про витрати. З одного з таких документів випливає, що 23 серпня 2014 року йому вдалося організувати демонстрацію перед посольством України у Варшаві. В акції під гаслом «Зупиніть українську агресію в Донбасі» взяли участь 70 людей. Заявку на її проведення подавала партія «Самооборона», яка в 2006-2007 роках входила в правлячу коаліцію разом з «Правом і Справедливістю».

6 вересня 2014 року у Варшаві, Жешуві і Любліні Усовський профінансував демонстрацію під гаслом «Стоп війні в Україні! Стоп злочинам бандерівців!». У ній взяла участь націоналістична організація «Табір Великої Польщі» і «Світовий конгрес кресів». Демонстрації пройшли під посольством України, а також біля будівлі Сейму.

Усовський також добився розміщення статей в пресі про організовані ним акції, а також опублікував кілька відео на YouTube.

Так само він діяв в Угорщині і Словаччині.

Видання пише, що Усовський також успішно співпрацював з Матеушем Піскорським, який заснував відверто проросійську партію «Зміна». Він отримував російські гроші через білоруса. Вони обговорювали подальші антиукраїнські акції, а також реакцію на них з Москви. Якось Усовський навіть прислав Піскорському відео, на якому проросійські терористи з Донбасу дякують йому за підтримку і антиукраїнську діяльність. Наступна їхня зустріч повинна була відбутися в травні 2016 року, але так і не відбулася. Польські спецслужби арештувала Піскорського за шпигування на користь Росії проти Польщі.

Викрадені хакерами листи також свідчать, що 63-річний Войцех Войтулевич, який співпрацював з «Самообороною», «Табором Великої Польщі» і «Зміною», отримав від Усовського 2431 долар і 430 євро. Войтулевича знають в Україні. Два роки тому його затримали українські правоохоронці, коли він їхав в село Гута-Пеняцька, де збирався влаштувати антиукраїнську акцію. Минулого літа він пікетував українське посольство у Варшаві з прапором так званої «Новоросії». Також влітку 2014 року Усовський домовився з Войтулевичем про акції за демонтаж пам'ятника УПА, який з 1994 року стоїть на цвинтарі в Грушовичах у Перемишлівському повіті. За це Войтулевич отримав 2 тисячі євро.

Раніше оглядач Вацлав Радзівінович писав на сторінках Gazeta Wyborcza, що Росія намагається зіграти на антиукраїнських емоціях в Польщі. Він зауважив, що націоналістичні і антиукраїнські настрої, підсилені сьогоднішнім «фальшивим розумінням патріотизму» польського уряду стають козирем Росії.

Джерело: zn,ua