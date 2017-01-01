Адвокати Мартиненка заявили про грубі порушення закону Апеляційним судом Києва

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Микола Мартиненко

Захист Мартиненка збирається оскаржити рішення Апеляційного суду Києва в Європейському суді з прав людини

Захист колишнього депутата Миколи Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва, які «під диктовку і в інтересах НАБУ незаконно скасували рішення Солом'янського райсуду Києва про фактичне закриття так званої справи Мартиненка.

Також адвокати збираються оскаржити це в Європейському суді з прав людини, повідомила Цензор.НЕТ прес-служба екс-депутата.

«НАБУ шукало можливість не виконувати рішення Солом'янського райсуду столиці, який визнав протиправною бездіяльність НАБУ щодо своєчасного закриття провадження від 11.12.2015 стосовно Миколи Мартиненка. Тому НАБУ пішло на безпрецедентний крок – вирішило незаконно оскаржити рішення суду, яке ґрунтується на практиці Європейського суду з прав людини, є остаточним та оскарженню не підлягає. Жоден суддя не може навіть розглядати по суті таке звернення НАБУ. Крім того, законодавством у принципі не передбачена можливість скасування рішення суду, яке є остаточним», – прокоментував ситуацію адвокат Петро Бойко, який представляє інтереси Мартиненка.

«До переліку суддів, які грубо порушують закон під диктовку НАБУ, крім «ручного» судді НАБУ Бобровника з Солом'янського райсуду, додались і деякі судді Апеляційного суду Києва. Вони не лише прийняли звернення НАБУ–САП до розгляду, а й винесли абсолютно незаконне рішення, яке прямо порушує чинне законодавство. Ці судді вийшли за рамки своїх повноважень і здійснюють вибіркове правосуддя. Суд за одних і тих же обставин адвокатам відмовляє, а прокурорів задовольняє – і це стійка тенденція. Захист буде звертатись до Європейського суду з прав людини щодо саботування виконання в Україні рішення суду, яке засновується на практиці ЄСПЛ», – зазначив адвокат.

За словами Бойка, «НАБУ відкриває кримінальні провадження проти суддів, змушуючи їх виносити незаконні рішення за тими провадженнями, де у НАБУ немає доказової бази. Також тиск на суддів чинить близький до НАБУ нардеп Сергій Лещенко, який напередодні судового засідання публічно погрожував їм кримінальними справами з боку бюро», – вказав адвокат.

Як відомо, раніше Микола Мартиненко звернувся до Верховної Ради, президента та послів Великої сімки і Євросоюзу в Україні щодо «політичного переслідування, грубих порушень закону та презумпції невинуватості» щодо нього з боку Національного антикорупційного бюро України.

Екс-депутат наголосив: «У 2015 р. я добровільно відмовився від депутатського мандату. За 15 місяців детективи НАБУ з'ясували: немає жодних доказів моєї протиправної діяльності. Однак керівники бюро Артем Ситник і Гізо Углава керуються політичними мотивами, прагненням власного піару та особистої помсти. Вони не полишають намірів за будь-яку ціну фальсифікувати звинувачення на мою адресу».

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

/news/spravu-martinenka-ne-zakrili-sap-409224.html