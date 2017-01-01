Адвокати спростували заяву НАБУ про затримання Насірова

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Правоохоронців тривалий час не пропускали у будівлю лікарні «Феофанія»

Адвокати Державної фіскальної служби України Романа Насірова заявляють, що слова прес-служби НАБУ про затримання їхнього клієнта не відповідають дійсності.

Про це вони сказали в коментарі Радіо Свобода, яка веде трансляцію з місця події.

Раніше у НАБУ повідомляли, що Насірова затримали у «справі Онищенка», однак згодом з’ясувалося, що станом на 23:40 голову ДФС не затримали, наразі йому повідомляють про підозру.



Прокурор САП Роман Симків повідомив журналістам на брифінгу, що правоохоронців тривалий час не пропускали у будівлю лікарні «Феофанія», мотивуючи тим, що вони прийшли у неробочий час. Згодом у будівлю впустили детектива НАБУ.

У четвер ввечері НАБУ проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.