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    НАБУ: Насірова затримали у «справі Онищенка»

    • Сьогодні, 22:17
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    Із головою ДФС Романом Саріровим проводять слідчі дії

    Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова в четвер увечері затримали в Феофанії у так званій «справі Онищенка».

    Відповідну інформацію Українській правді підтвердили у прес-службі НАБУ.

    «Насіров затриманий у Феофанії під час проведення обшуку у рамках розслідування газової справи», - зазначили у відомстві.

    Згідно з інформацією, із головою ДФС наразі проводять слідчі дії.

    «У нас інформація, що він затриманий. Чи повідомили вручили йому підозру - поки не можемо відповісти», - додали у НАБУ.

    Керівник САП Назар Холодницький підтвердив УП інформацію про обшуки, однак не захотів розкривати деталі, пообіцявши зробити це зранку.

    Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

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