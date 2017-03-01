НАБУ: Насірова затримали у «справі Онищенка»
- Сьогодні, 22:17
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Із головою ДФС Романом Саріровим проводять слідчі дії
Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова в четвер увечері затримали в Феофанії у так званій «справі Онищенка».
Відповідну інформацію Українській правді підтвердили у прес-службі НАБУ.
«Насіров затриманий у Феофанії під час проведення обшуку у рамках розслідування газової справи», - зазначили у відомстві.
Згідно з інформацією, із головою ДФС наразі проводять слідчі дії.
«У нас інформація, що він затриманий. Чи повідомили вручили йому підозру - поки не можемо відповісти», - додали у НАБУ.
Керівник САП Назар Холодницький підтвердив УП інформацію про обшуки, однак не захотів розкривати деталі, пообіцявши зробити це зранку.
Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.