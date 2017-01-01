Адвокати Пукача вимагають зменшити термін ув’язнення для вбивці журналіста Гонгадзе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засуджений Олексій Пукач

Захисники екс-генерала міліції вимагають зменшити покарання до 15 років

Вищий спеціалізований суд доручив розсекретити матеріали справи про вбивство Георгія Гонгадзе та усунув від подальшої участі в процесі Валентину Теличенко – представника Мирослави Гонгадзе.

Про це повідомляє «5 канал».

Як стало відомо, відповідні клопотання на засіданні касаційної інстанції у середу, 31 травня, задовольнила колегія суддів.

Касацію на вирок Олексію Пукачу подав його захист після того, як Апеляційний суд залишив для вбивці журналіста довічне ув'язнення. Адвокати ж вимагають зменшити покарання до 15 років.

Сам Пукач, якого привезли до суду з колонії, заявив, що в ув'язненні його позбавляють ліків, їжі та питної води. Обвинувачений та його захист зробили заяву про злочин, яку суд направив для перевірки до Генпрокуратури, НАБУ та СБУ.

Як відомо, журналіста Георгія Гонгадзе викрали та вбили у вересні 2000 року. Убивцю – колишнього генерала міліції Пукача – засудили до довічного ув'язнення. Замовників убивства не назвали й досі. Поховали журналіста в березні 2016 року в Києві. Майже через 16 років після смерті його відспівали у храмі Миколи Набережного у столиці.

Рік тому у прокуратурі повідомляли, що замовників вбивства Гонгадзе не можна встановити зі слів екс-генерала МВС Олексія Пукача, якого засудили до довічного тюремного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Нагадаємо, раніше перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін заявив, що за «обнулювання» справи щодо замовників убивства Гонгадзе відповідальність лежить на прокуратурі.