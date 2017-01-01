Адвокати Януковича погрожують ГПУ позовом за відмову приїхати в Росію і допитати екс-президента

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Захисники президента-втікача заявляють, що позов подадуть у разі, якщо ГПУ «і надалі ухилятиметься від співпраці з ГП РФ»

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють, що подадуть до суду на співробітників ГПУ за те, що вони відмовились допитати Януковича в Росії. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на заяву адвоката президента-втікача Віталія Сердюка.

«Наскільки нам відомо, в грудні 2016 року Генеральна прокуратура надіслала кілька запитів про проведення допиту Віктора Януковича. Понад те, 13 липня 2016 року Печерський районний суд м. Києва виніс рішення, яким на наше прохання зобов’язав працівників Генеральної прокуратури здійснити допит Віктора Януковича за місцем його перебування», – заявив Сердюк, додавши, що ГПУ таким чином відмовляється виконувати рішення суду.

«Якщо ж ГПУ і надалі ухилитиметься від співпраці з ГП РФ у рамках міжнародного права, в рамках конвенції, це буде підставою для застосування механізму притягнення посадових осіб ГПУ до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення», – наголосив Сердюк.