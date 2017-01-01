У Генпрокуратурі відкидають можливість допиту Януковича в РФ

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Віктор Янукович

Прокурор Кравченко стверджує, що Янукович повинен відповідати перед українським судом

Представники прокуратури України не братимуть участі в допиті екс-президента України Віктора Януковича на території Російської Федерації.

Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, повідомляє «112 Україна».

«Підозрюваний Янукович повинен бути в суді і відповідати перед українським судом. Тільки так. Ніяких допитів у присутності представників ГПУ не буде», - заявив він.

Прокурор зазначив, що підозра на Януковича переходить до органів попереднього розслідування і суду за межами України, на територію РФ.

«Він підозрюваний, відповідно до постанови слідчого судді його має бути затримано і доставлено до суду. РФ заявляє, що вона готова допитати підозрюваного Януковича. Вона повинна не заявляти про це, а робити вже чотири місяці тому. Якщо готова, нехай виконує запит», - заявив Кравченко.

Прокурор пояснив, що на території РФ він або слідчий, який здійснює досудове розслідування, не мають права допитувати Януковича.

«Це можуть робити тільки правоохоронні органи РФ, а ми можемо тільки бути присутнім під час допиту. Але ви ж розумієте, що український прокурор або слідчий повинен буде затримати підозрюваного Януковича і доставити його в суд?», - сказав Кравченко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Генпрокуратура РФ заявила про готовність розглянути питання про організацію допиту Януковича в присутності українських слідчих.