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    Африканська чума свиней поширилась на 20 областей

    • Сьогодні, 16:33
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    Динаміка захворювання в останні три роки збільшується

    В Україні поширюється африканська чума свиней. Нині захворювання поширилось на 20 областей. Про це повідомив керівник Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, пише «Цензор».

    «Якщо взяти динаміку останніх трьох років, то вона збільшується: 16 випадків, потім 40, тепер – 91. Відбувається поширення захворювання, яке мають уже 20 областей України», – зазначив він.

    Лапа пояснив таку ситуацію системними проблемами. «Починаючи з того, що раніше одну із основних ролей у ліквідації таких хвороб грала ветеринарна міліція. У людей, які там працювали, був не дуже однозначний імідж», – сказав він.

    Як повідомлялося, на Херсонщині оголосили карантин через африканську чуму свиней.

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