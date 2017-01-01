Африканська чума свиней поширилась на 20 областей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Динаміка захворювання в останні три роки збільшується

В Україні поширюється африканська чума свиней. Нині захворювання поширилось на 20 областей. Про це повідомив керівник Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, пише «Цензор».

«Якщо взяти динаміку останніх трьох років, то вона збільшується: 16 випадків, потім 40, тепер – 91. Відбувається поширення захворювання, яке мають уже 20 областей України», – зазначив він.

Лапа пояснив таку ситуацію системними проблемами. «Починаючи з того, що раніше одну із основних ролей у ліквідації таких хвороб грала ветеринарна міліція. У людей, які там працювали, був не дуже однозначний імідж», – сказав він.

Як повідомлялося, на Херсонщині оголосили карантин через африканську чуму свиней.