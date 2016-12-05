Агрохолдинг «Мрія» не потребує термінового продажу – гендиректор

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Саймон Чернявський

Поки компанія не реструктуризована, говорити про купівлю корпоративних прав неможливо – Чернявський

Агрохолдинг «Мрія» найближчим часом не буде продано. Таку заяву зробив генеральний директор «Мрія Агрохолдинг» Саймон Чернявський в інтерв'ю газеті «Бізнес» у зв'язку з публічною пропозицією компанії «Кернел» та інших компаній, які виявили бажання купити активи агрохолдингу.

«Ні для кого не секрет, що наші кредитори виявилися акціонерами «Мрії» абсолютно випадково, це не було їхньою метою, – коментує Чернявський. – Від самого початку вони відкрито заявляли про те, що мають намір реструктурувати компанію та шукати якийсь стратегічний вихід, у тому числі через IPO або продаж. Але компанія поки що не реструктуризована, тому говорити про купівлю корпоративних прав неможливо: купувати «токсичні» юрособи з безліччю арештів і нереструктуризованими кредитами як мінімум ризиковано. Будь-яка угода складна з точки зору юридичної реалізації та затягнеться в часі, тому питання не тільки в сумі, а й у механізмі оплат, відкладальних умовах, ризиках».

За словами Чернявського, кредитори пропозиції розглянули і відхилили. «Ми, в принципі, не очікували подібних пропозицій. Ми не шукали покупців. Хоч би що відбувалося, «Мрія» в нинішній конфігурації добре себе почуває, повністю готова до сезону, впевнено йде по шляху реструктуризації і повернення боргів. Все за планом», – коментує керівник «Мрії».

Однак після додаткових переговорів було прийнято рішення дозволити потенційним покупцям здійснити аудит активів «Мрії» для розуміння можливого предмета потенційної угоди. «Так, ми в процесі переговорів, але виробничі та інші плани компанії від цих переговорів ніяк не залежать, – наголошує Саймон Чернявський. – Ми починаємо сезон з фінансовим забезпеченням, з новою організаційною структурою і з більшою впевненістю, ніж 12 місяців тому. Хоч би як ці переговори розвивалися, ми працюватимемо в цьому сезоні у плановому режимі».

Нагадаємо, що група «Кернел» заявляла про інтерес до купівлі активів агрохолдингу «Мрії».