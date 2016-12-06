«Кернел» планує купити активи агрохолдингу «Мрія» і земельний банк на 200 тис. га



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засновник і голова ради директорів Kernel Holding S. A. Андрій Веревський

Загальна оцінка обсягу інвестицій у проект - $ 150 млн

Група «Кернел» зацікавлена в покупці активів агрохолдингу «Мрії» (на даний момент попередню пропозиція знаходиться на розгляді акціонерів «Мрії»). Про це розповів засновник і голова ради директорів компанії Андрій Веревський, передає Агропортал. Веревський також зазначив, що, враховуючи хорошу врожайність і прибутковість роботи аграріїв у поточному році, поточна вартість сільськогосподарських підприємств в Україні знаходиться на досить високому рівні, що ускладнює реалізацію планів «Кернела» щодо збільшення земельного банку у короткостроковій перспективі.

Оцінка ймовірних інвестицій (згідно з інформацією менеджменту компанії) виглядає наступним чином:

1. Збільшення потужностей портового зернового терміналу в Чорноморську з 4 млн тонн річної перевалки до 8 млн т (бюджет — $120млн, з них близько $40 млн буде освоєно в 2017 році), проект вже знаходиться на стадії реалізації.

2. Купівля заводу по переробці олійних з річною потужністю переробки 1-1,5 млн т («Кернел» оцінює потенційні витрати на рівні до $200 млн). Зважаючи на значне зниження маржі переробки соняшнику в останніх сезонах (так як потужності з переробки, які на сьогодні оцінюються в 18,5 млн т, перевищують загальний урожай соняшнику в Україні в поточному сезоні — рекордні 13,6 млн т), «Кернел» очікує консолідації галузі.

При цьому Андрій Веревський зазначає, що на сьогоднішній день власники переробних підприємств в основному не готові розлучатися навіть з активами, які працюють практично з нульовою рентабельністю (за вирахуванням вартості фінансування). Це вносить невизначеність щодо термінів реалізації планів «Кернела» по розширенню своїх потужностей.

3. Збільшення земельного банку на 200 тис. га (оцінка обсягу інвестицій — $150млн).

Для довідки:

«Кернел» — найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку «Кернел» припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Свою продукцію компанія поставляє в більш ніж 60 країн світу. Переробні потужності «Кернела» становлять 3 млн т насіння соняшнику на рік, що дозволяє отримати 1,3 млн т соняшникової олії і близько 1,2 млн т соняшникової шроту.