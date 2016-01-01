Airbus продасть Ірану 100 літаків за $18 млрд

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Лайнер Airbus

Поставки розпочнуться на початку наступного року

Виробник авіаційної техніки Airbus і авіакомпанія Iran Air уклали угоду на купівлю 100 літаків загальною вартістю близько 18 мільярдів доларів. Airbus заявив 22 грудня, що поставки розпочнуться на початку наступного року.

Крім надання літаків зі значною знижкою, Airbus зобов’язався допомогти Iran Air у підготовці пілотів і наданні допомоги в роботі аеропортів та управлінні повітряним рухом.

Раніше в грудні іранський авіаперевізник уклав угоду на постачання 80 лайнерів американської компанії Boeing, головного конкурента Airbus.

Обидві угоди стали можливими завдяки ядерній угоді, яку Іран уклав торік зі світовими державами. Це дало їм можливість скасувати санкції в обмін на обмеження ядерної діяльності Тегерана.

Значну частину застарілого авіапарку Ірану, що складається з 250 комерційних літаків, було закуплено ще до революції 1979 року. Лише 162 з них усе ще перебувають у робочому стані. Іран заявляє, що має намір придбати 400 нових літаків упродовж наступного десятиліття.

Джерело: Радіо Свобода