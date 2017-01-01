Активістка продемонструвала фото, яке руйнує міф «Киев всегда был русскоязычным»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друзі, а зверніть но увагу на вивіску на протилежному боці вулиці, - пропонує Ніцой

Ніцой спростувала твердження про те, що у столиці завжди розмовляли російською

Письменниця Лариса Ніцой у себе на сторінці у Facebook поширила фото, на якому зображений Майдан Незалежності у Києві 1920-го року. На світлині видно, що вивіска на будівлі, що потрапила у кадр, - українською мовою.

«Друзі, а зверніть но увагу на вивіску на протилежному боці вулиці. Це Київ 1920 року - процесія з гробом художника Георгія Нарбута проходить біля Думської площі (сучасний Майдан Незалежності). Фото НХМУ. Це я до фрази «Кієв всєгда бил рускоязичним». Точно, всєгда?», - зазначила вона.

Як відомо, у кінці грудня набув розголосу інцидент, за участі української дитячої письменниці, захисниці прав україномовних Лариси Ніцой. Вона жбурнула дрібні гроші під ноги касира одного з магазинів за відмову обслуговувати її українською мовою.

За словами письменниці, в магазині побутової хімії під час розрахунку на касі продавчинярозмовляла російською. Ніцой запитала, чи знає та українську мову. Жінка відповіла, що знає, але продовжила говорити російською. Після кількох прохань перейти на державну мову, письменниця не витримала і кинула дрібні гроші касиру під ноги. «Я Вас ввічливо попросила обслуговувати мене українською мовою! Попросила чотири рази! Я попросила ласкаво! Я попросила ніжно! Я ввічливо попросила! Настільки ввічливо, що чергу навіть не здогадалася, що мені щось не подобається! Ви ж не просто не відреагували на моє прохання!», – переказала подію Ніцой.

Читачі Ніцой у соцмережі неоднозначно оцінили такий вчинок. Одні її підтримали і навіть заявили, що «послали» б касира, інші звернули увагу на те, що у самої Ніцой ім'я «явно не українське».

Раніше, у листопаді Ніцой виступила із закликом прибрати бюсти російських письменників і вчених зі станції метро «Університет». Мова про Ломоносова, Пушкіна і Горького. Так само вона обурювалася російськомовними іменами риб, якими київська художниця розписала коридори хірургічного відділення дитячої лікарні «Охматдит».