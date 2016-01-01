Актриса Ірма Вітовська: Я не співпрацюю з російським форматом. Ми достатньо вже погралися в цю псевдолюбов

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Українська актриса Ірма Вітовська

Через війну я відмовилася від участі у російських проектах, - Вітовська

Українська актриса Ірма Вітовська заявила, що не співпрацює з російським та російськомовним форматом, який буде продаватися у Росію. Про це актриса розказала у інтерв’ю «Главкому».

«Ми достатньо вже погралися в цю псевдолюбов, настав час вибирати. Коли після Іловайська я сказала: «Все, досить!» – якісь зйомки, звісно, припинилися», – зазначила акторка.

За словами Ірми Вітовської, так склалось, що українське кіновиробництво тісно переплетене із російським, тому особливо важливо розвивати свій внутрішній ринок.

«Ця машина давно зав’язана на Росію. Можна було паралельно готувати запасні санки: наприклад, частину із заробленого вкладати в розвиток внутрішнього продукту. Тут уже «провтик». Просто це був холодний бізнес, не було ніякої громадянської позиції», – повідомляє Вітовська.

Як визнає Ірма Вітовська, знайти україномовний продукт на нашому телебаченні – велика проблема.

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