Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля берегів Аляски

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Ракетоносець Ту-95

Американці супроводжували російські Ту-95 близько 12 хвилин

Американські військово-повітряні сили (ВПС) перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на урядові джерела.

«Два Ту-95 пролетіли на відстані близько 100 миль (160 км) від американського острова Кадьяк і в 280 милях (450 км) на північний захід від бази ВПС США Elmendorf. Вперше з моменту обрання Дональда Трампа президентом Америки, Москва направила бомбардувальники так близько до межі США», - зазначає телеканал.

Повідомляється, що на перехоплення російських бомбардувальників ВПС США направили два винищувачі F-22 і літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3.

Повітряні судна летіли паралельними курсами близько 12 хвилин, перш ніж обидва Ту-95 розвернулися і повернулися на свою базу в східній частині Росії.