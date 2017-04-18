Американські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ біля берегів Аляски
- Сьогодні, 02:20
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Американці супроводжували російські Ту-95 близько 12 хвилин
Американські військово-повітряні сили (ВПС) перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на урядові джерела.
«Два Ту-95 пролетіли на відстані близько 100 миль (160 км) від американського острова Кадьяк і в 280 милях (450 км) на північний захід від бази ВПС США Elmendorf. Вперше з моменту обрання Дональда Трампа президентом Америки, Москва направила бомбардувальники так близько до межі США», - зазначає телеканал.
Повідомляється, що на перехоплення російських бомбардувальників ВПС США направили два винищувачі F-22 і літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3.
Повітряні судна летіли паралельними курсами близько 12 хвилин, перш ніж обидва Ту-95 розвернулися і повернулися на свою базу в східній частині Росії.Нагадаємо, у понеділок в Португалії розбився невеликий літак: пілот і троє пасажирів загинули. Крім того, загинув один з мешканців району, в якому розбився літак