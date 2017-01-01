Американські винищувачі п’ятого покоління прибули на навчання в Європу

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Lockheed Martin F-35 Lightning II

Винищувачі візьмуть участь у навчаннях разом з іншими літаками США та НАТО

Військово-повітряні сили США відправили винищувачі F-35А «Лайтнінґ» II ( F-35A Lightning II) до Європи. Про це повідомляється на веб-сторінці Міністерства оборони США.

«Пряма присутність F-35 підтримує мій пріоритет мати готові сили тут в Європі», - сказав верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. «Ці літаки, а також, що більш важливо, чоловіки і жінки, які управляють ними, зміцнюють потенціал і можливість нашого альянсу НАТО».

Винищувачі прибули до авіабази Лейкенхіт Королівських ВПС (Велика Британія), демонструючи підтримку союзників США по НАТО, а також європейської територіальної цілісності, сказано в повідомленні Міноборони США.

Винищувачі візьмуть участь у навчаннях в рамках "Європейської ініціативи впевненості" разом з іншими літаками США та НАТО, що базуються в Європі.

Літаки та персонал будуть залишатися у Європі протягом декількох тижнів.

Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив у Вашингтоні, що НАТО провадить найпотужніше посилення колективної оборони з часів «холодної війни», що викликане діями Росії з незаконної анексії Криму та підтримки конфлікту на сході України.

Джерело: Голос Америки

Джерело: Укрінформ