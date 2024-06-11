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Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Христина Жиренко
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Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Україна стартує на Чемпіонаті Європи з футболу 17 червня 2024 року

У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу – 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.

Регламент Євро-2024

У Чемпіонаті Європи з футболу у 2024 році візьмуть участь 24 країни, поділені на шість груп.

Груповий етап стартує 14 червня і триватиме до 26 червня. Команди, що посіли перші та другі місця, а також четверо найкращих із тих, хто посів треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу турніру.

1/8 фіналу відбудеться з 29 червня до 2 липня, 1/4 фіналу – 5 і 6 липня, півфінали – 9 і 10 липня, і фінал, як ми вже писали, відбудеться 14 липня 2024 року. Матчу за третє місце не буде.

Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків фото 1

Коли гратиме збірна України на Євро-2024

Збірна України з футболу за результатми жеребкування потрапили до групи «E». Ппідопічні головного тренера збірної Сергія Реброва зустрінуться з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків фото 2

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія – Україна, 17 червня, 16:00
  • Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00
  • Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00

Склад збірної України з футболу на Євро-2024

Тренерський штаб нашої збірної на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим сформував склад команди на чемпіонаті:

Воротарі:

  • Георгій Бущан («Динамо», Київ);
  • Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія);
  • Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія).

Захисники:

  • Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк);
  • Олександр Тимчик («Динамо», Київ);
  • Віталій Миколенко («Евертон», Англія);
  • Ілля Забарний («Борнмут», Англія);
  • Олександр Сваток («Дніпро-1», Дніпро);
  • Максим Таловєров («ЛАСК Лінц», Австрія);
  • Богдан Михайліченко («Полісся», Житомир).

Півзахисники:

  • Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ);
  • Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк);
  • Олександр Зінченко («Арсенал», Англія);
  • Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);
  • Михайло Мудрик («Челсі», Англія);
  • Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія);
  • Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Нападники:

  • Артем Довбик («Жирона», Іспанія);
  • Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія);
  • Владислав Ванат («Динамо», Київ).

Календар Євро-2024

Дата, час та місце проведення матчу

Команди

Група А
Швейцарія, Угорщина, Шотландія, Німеччина

14 червня, 22:00
«Арена Мюнхен», 
Мюнхен

Німеччина – Шотландія

15 червня. 16:00
«Штадіон Кельн»,
Кельн

Угорщина – Швейцарія

19 червня, 19:00
«Арена Штутгарт»,
Штутгарт

Німеччина – Угорщина

19 червня, 22:00
«Штадіон Кельн», Кельн

Шотландія – Швейцарія

23 червня, 22:00
«Франкфурт Штадіон»,
Франкфурт-на-Майні

Швейцарія – Німеччина

23 червня, 22:00
«Арена Штутгарт»,
Штутгарт

Шотландія – Угорщина

Група B
Албанія, Італія, Хорватія, Іспанія

15 червня, 19:00
«Олімпіаштадіон»,
Берлін

Іспанія – Хорватія

15 червня, 22:00
«BVB-Штадіон»,
Дортмунд

Італія – Албанія

19 червня, 16:00
«Фолькспаркштадіон»,
Гамбург

Хорватія – Албанія 

20 червня, 22:00
«Арена АуфШальке»,
Гельзенкірхен

Іспанія – Італія

24 червня, 22:00
«Дюссельдорф Арена»,
Дюссельдорф

Албанія – Іспанія 

24 червня, 22:00
«РБ Арена»,
Лейпциг

Хорватія – Італія 
Група C:
Англія, Сербія, Данія, Словенія

16 червня, 19:00
Арена Штутгарт»,
Штутгарт

Словенія – Данія 

16 червня, 22:00
«Арена АуфШальке»,
Гельзенкірхен

Сербія – Англія

20 червня, 16:00
«Арена Мюнхен»,
Мюнхен

Словенія – Сербія

20 червня, 19:00
«Франкфурт Штадіон»,
Франкфурт-на-Майні

Данія – Англія 

25 червня, 22:00
«Штадіон Кельн»,
Кельн

Англія – Словенія

25 червня, 22:00
«Арена Мюнхен»,
Мюнхен

Данія – Сербія

Група D
Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

16 червня, 16:00
«Фолькспаркштадіон»,
Гамбург

Польща – Нідерланди

17 червня, 22:00
«Дюссельдорф Арена»,
Дюссельдорф

Австрія – Франція

21 червня, 19:00
«Олімпіаштадіон»,
Берлін

Польща – Австрія

21 червня, 22:00
«РБ Арена»,
Лейпциг

Нідерланди – Франція

25 червня, 19:00
«Олімпіаштадіон»,
Берлін

Нідерланди – Австрія

25 червня, 19:00
«BVB-Штадіон»,
Дортмунд

Франція – Польща

Група E
Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

17 червня, 16:00
«Арена Мюнхен»,
Мюнхен

Румунія – Україна

17 червня, 19:00
«Франкфурт Штадіон»,
Франкфурт-на-Майні

Бельгія – Словаччина

21 червня, 16:00
«Дюссельдорф Арена»,
Дюссельдорф

Словаччина – Україна

22 червня, 22:00
«Штадіон Кельн»,
Кельн

Бельгія – Румунія

26 червня, 19:00
«Франкфурт Штадіон»,
Франкфурт-на-Майні

Словаччина – Румунія

26 червня, 19:00
«Арена Штутгарт»,
Штутгарт

Україна – Бельгія

Група F
Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

18 червня, 19:00
«BVB-Штадіон».
Дортмунд

Туреччина – Грузія

18 червня, 22:00
«РБ Арена». Лейпциг

Португалія – Чехія

22 червня, 16:00
«Фолькспаркштадіон»,
Гамбург

Грузія – Чехія

22 червня, 19:00
«BVB-Штадіон»,
Дортмунд

Туреччина – Португалія

26 червня, 22:00
«Арена АуфШальке»,
Гельзенкірхен

Грузія – Португалія

26 червня, 22:00
«Фолькспаркштадіон»,
Гамбург

Чехія – Туреччина
1/8 фіналу

29 червня, 19:00
«Олімпіаштадіон»,
Берлін

1. 2A – 2B

29 червня, 22:00
«Штадіон Кельн»,
Кельн

2. 1А – 2С

30 червня, 19:00
«Арена АуфШальке»,
Гельзенкірхен

3. 1C – 3D/E/F

30 червня, 22:00
«Штадіон Кельн»,
Кельн

4. 1В – 3A/D/E/F

01 липня, 19:00
«Дюссельдорф Арена»,
Дюссельдорф

5. 2D – 2E

01 липня, 22:00
«Франкфурт Штадіон»,
Франкфурт-на-Майні

6. 1F – 3A/B/C

02 липня, 19:00
«Арена Мюнхен»,
Мюнхен

7. 1E – 3A/B/C/D

02 липня, 22:00
«РБ Арена»,
Лейпциг

8. 1D – 2F
1/4 фіналу

05 липня, 19:00
«Арена Штутгарт»,
Штутгарт

9. Переможець матчу 4 – переможець матчу 2

05 липня, 22:00
«Фолькспаркштадіон»,
Гамбург

10. Переможець матчу 5 – переможець матчу 6

06 липня, 19:00
«Дюссельдорф Арена»,
Дюссельдорф

11. Переможець матчу 3 – переможець матчу 1

06 липня, 22:00
«Олімпіаштадіон»,
Берлін 

12. Переможець матчу 7 – переможець матчу 8
1/2 фіналу

09 липня, 22:00
«Арена Мюнхен»,
Мюнхен

13. Переможець матчу 9 – переможець матчу 10

10 липня, 22:00
«BVB-Штадіон»,
Дортмунд

14. Переможець матчу 11 – переможець матчу 12
ФІНАЛ

14 липня, 22:00
«Олімпіаштадіон»,
Берлін 

15. Переможець матчу 13 – переможець матчу 14

Нагадаємо, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).

Найкращий результат України на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт чемпіонат Європи

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