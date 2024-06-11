Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Україна стартує на Чемпіонаті Європи з футболу 17 червня 2024 року

У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу – 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.

Регламент Євро-2024

У Чемпіонаті Європи з футболу у 2024 році візьмуть участь 24 країни, поділені на шість груп.

Груповий етап стартує 14 червня і триватиме до 26 червня. Команди, що посіли перші та другі місця, а також четверо найкращих із тих, хто посів треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу турніру.

1/8 фіналу відбудеться з 29 червня до 2 липня, 1/4 фіналу – 5 і 6 липня, півфінали – 9 і 10 липня, і фінал, як ми вже писали, відбудеться 14 липня 2024 року. Матчу за третє місце не буде.

Коли гратиме збірна України на Євро-2024

Збірна України з футболу за результатми жеребкування потрапили до групи «E». Ппідопічні головного тренера збірної Сергія Реброва зустрінуться з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Румунія – Україна, 17 червня, 16:00

Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00

Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00

Склад збірної України з футболу на Євро-2024

Тренерський штаб нашої збірної на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим сформував склад команди на чемпіонаті:

Воротарі:

Георгій Бущан («Динамо», Київ);

Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія);

Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія).

Захисники:

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк);

Олександр Тимчик («Динамо», Київ);

Віталій Миколенко («Евертон», Англія);

Ілля Забарний («Борнмут», Англія);

Олександр Сваток («Дніпро-1», Дніпро);

Максим Таловєров («ЛАСК Лінц», Австрія);

Богдан Михайліченко («Полісся», Житомир).

Півзахисники:

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ);

Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк);

Олександр Зінченко («Арсенал», Англія);

Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);

Михайло Мудрик («Челсі», Англія);

Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія);

Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Нападники:

Артем Довбик («Жирона», Іспанія);

Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія);

Владислав Ванат («Динамо», Київ).

Календар Євро-2024

Дата, час та місце проведення матчу Команди Група А

Швейцарія, Угорщина, Шотландія, Німеччина 14 червня, 22:00

«Арена Мюнхен»,

Мюнхен Німеччина – Шотландія 15 червня. 16:00

«Штадіон Кельн»,

Кельн Угорщина – Швейцарія 19 червня, 19:00

«Арена Штутгарт»,

Штутгарт Німеччина – Угорщина 19 червня, 22:00

«Штадіон Кельн», Кельн Шотландія – Швейцарія 23 червня, 22:00

«Франкфурт Штадіон»,

Франкфурт-на-Майні Швейцарія – Німеччина 23 червня, 22:00

«Арена Штутгарт»,

Штутгарт Шотландія – Угорщина Група B

Албанія, Італія, Хорватія, Іспанія 15 червня, 19:00

«Олімпіаштадіон»,

Берлін Іспанія – Хорватія 15 червня, 22:00

«BVB-Штадіон»,

Дортмунд Італія – Албанія 19 червня, 16:00

«Фолькспаркштадіон»,

Гамбург Хорватія – Албанія 20 червня, 22:00

«Арена АуфШальке»,

Гельзенкірхен Іспанія – Італія 24 червня, 22:00

«Дюссельдорф Арена»,

Дюссельдорф Албанія – Іспанія 24 червня, 22:00

«РБ Арена»,

Лейпциг Хорватія – Італія Група C:

Англія, Сербія, Данія, Словенія

16 червня, 19:00

Арена Штутгарт»,

Штутгарт Словенія – Данія 16 червня, 22:00

«Арена АуфШальке»,

Гельзенкірхен Сербія – Англія 20 червня, 16:00

«Арена Мюнхен»,

Мюнхен Словенія – Сербія 20 червня, 19:00

«Франкфурт Штадіон»,

Франкфурт-на-Майні Данія – Англія 25 червня, 22:00

«Штадіон Кельн»,

Кельн Англія – Словенія 25 червня, 22:00

«Арена Мюнхен»,

Мюнхен Данія – Сербія Група D

Польща, Нідерланди, Австрія, Франція 16 червня, 16:00

«Фолькспаркштадіон»,

Гамбург Польща – Нідерланди 17 червня, 22:00

«Дюссельдорф Арена»,

Дюссельдорф Австрія – Франція 21 червня, 19:00

«Олімпіаштадіон»,

Берлін Польща – Австрія 21 червня, 22:00

«РБ Арена»,

Лейпциг Нідерланди – Франція 25 червня, 19:00

«Олімпіаштадіон»,

Берлін Нідерланди – Австрія 25 червня, 19:00

«BVB-Штадіон»,

Дортмунд Франція – Польща Група E

Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна 17 червня, 16:00

«Арена Мюнхен»,

Мюнхен Румунія – Україна 17 червня, 19:00

«Франкфурт Штадіон»,

Франкфурт-на-Майні Бельгія – Словаччина 21 червня, 16:00

«Дюссельдорф Арена»,

Дюссельдорф Словаччина – Україна 22 червня, 22:00

«Штадіон Кельн»,

Кельн Бельгія – Румунія 26 червня, 19:00

«Франкфурт Штадіон»,

Франкфурт-на-Майні Словаччина – Румунія 26 червня, 19:00

«Арена Штутгарт»,

Штутгарт Україна – Бельгія Група F

Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія 18 червня, 19:00

«BVB-Штадіон».

Дортмунд Туреччина – Грузія 18 червня, 22:00

«РБ Арена». Лейпциг Португалія – Чехія 22 червня, 16:00

«Фолькспаркштадіон»,

Гамбург Грузія – Чехія 22 червня, 19:00

«BVB-Штадіон»,

Дортмунд Туреччина – Португалія 26 червня, 22:00

«Арена АуфШальке»,

Гельзенкірхен Грузія – Португалія 26 червня, 22:00

«Фолькспаркштадіон»,

Гамбург Чехія – Туреччина 1/8 фіналу

29 червня, 19:00

«Олімпіаштадіон»,

Берлін 1. 2A – 2B 29 червня, 22:00

«Штадіон Кельн»,

Кельн 2. 1А – 2С 30 червня, 19:00

«Арена АуфШальке»,

Гельзенкірхен 3. 1C – 3D/E/F 30 червня, 22:00

«Штадіон Кельн»,

Кельн 4. 1В – 3A/D/E/F 01 липня, 19:00

«Дюссельдорф Арена»,

Дюссельдорф 5. 2D – 2E 01 липня, 22:00

«Франкфурт Штадіон»,

Франкфурт-на-Майні 6. 1F – 3A/B/C 02 липня, 19:00

«Арена Мюнхен»,

Мюнхен 7. 1E – 3A/B/C/D 02 липня, 22:00

«РБ Арена»,

Лейпциг 8. 1D – 2F 1/4 фіналу

05 липня, 19:00

«Арена Штутгарт»,

Штутгарт 9. Переможець матчу 4 – переможець матчу 2 05 липня, 22:00

«Фолькспаркштадіон»,

Гамбург 10. Переможець матчу 5 – переможець матчу 6 06 липня, 19:00

«Дюссельдорф Арена»,

Дюссельдорф 11. Переможець матчу 3 – переможець матчу 1 06 липня, 22:00

«Олімпіаштадіон»,

Берлін 12. Переможець матчу 7 – переможець матчу 8 1/2 фіналу

09 липня, 22:00

«Арена Мюнхен»,

Мюнхен 13. Переможець матчу 9 – переможець матчу 10 10 липня, 22:00

«BVB-Штадіон»,

Дортмунд 14. Переможець матчу 11 – переможець матчу 12 ФІНАЛ

14 липня, 22:00

«Олімпіаштадіон»,

Берлін 15. Переможець матчу 13 – переможець матчу 14

Нагадаємо, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).

Найкращий результат України на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.