Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Україна стартує на Чемпіонаті Європи з футболу 17 червня 2024 року
У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу – 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.
Регламент Євро-2024
У Чемпіонаті Європи з футболу у 2024 році візьмуть участь 24 країни, поділені на шість груп.
Груповий етап стартує 14 червня і триватиме до 26 червня. Команди, що посіли перші та другі місця, а також четверо найкращих із тих, хто посів треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу турніру.
1/8 фіналу відбудеться з 29 червня до 2 липня, 1/4 фіналу – 5 і 6 липня, півфінали – 9 і 10 липня, і фінал, як ми вже писали, відбудеться 14 липня 2024 року. Матчу за третє місце не буде.
Коли гратиме збірна України на Євро-2024
Збірна України з футболу за результатми жеребкування потрапили до групи «E». Ппідопічні головного тренера збірної Сергія Реброва зустрінуться з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.
Список матчів збірної України на Євро-2024:
- Румунія – Україна, 17 червня, 16:00
- Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00
- Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00
Склад збірної України з футболу на Євро-2024
Тренерський штаб нашої збірної на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим сформував склад команди на чемпіонаті:
Воротарі:
- Георгій Бущан («Динамо», Київ);
- Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія);
- Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія).
Захисники:
- Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк);
- Олександр Тимчик («Динамо», Київ);
- Віталій Миколенко («Евертон», Англія);
- Ілля Забарний («Борнмут», Англія);
- Олександр Сваток («Дніпро-1», Дніпро);
- Максим Таловєров («ЛАСК Лінц», Австрія);
- Богдан Михайліченко («Полісся», Житомир).
Півзахисники:
- Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ);
- Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк);
- Олександр Зінченко («Арсенал», Англія);
- Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);
- Михайло Мудрик («Челсі», Англія);
- Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія);
- Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).
Нападники:
- Артем Довбик («Жирона», Іспанія);
- Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія);
- Владислав Ванат («Динамо», Київ).
Календар Євро-2024
|Дата, час та місце проведення матчу
|
Команди
|
Група А
|
14 червня, 22:00
|
Німеччина – Шотландія
|
15 червня. 16:00
|
Угорщина – Швейцарія
|
19 червня, 19:00
|
Німеччина – Угорщина
|
19 червня, 22:00
|
Шотландія – Швейцарія
|
23 червня, 22:00
|
Швейцарія – Німеччина
|
23 червня, 22:00
|
Шотландія – Угорщина
|
Група B
|
15 червня, 19:00
|
Іспанія – Хорватія
|
15 червня, 22:00
|
Італія – Албанія
|
19 червня, 16:00
|
Хорватія – Албанія
|
20 червня, 22:00
|
Іспанія – Італія
|
24 червня, 22:00
|
Албанія – Іспанія
|
24 червня, 22:00
|
Хорватія – Італія
|Група C:
Англія, Сербія, Данія, Словенія
|
16 червня, 19:00
|
Словенія – Данія
|
16 червня, 22:00
|
Сербія – Англія
|
20 червня, 16:00
|
Словенія – Сербія
|
20 червня, 19:00
|
Данія – Англія
|
25 червня, 22:00
|
Англія – Словенія
|
25 червня, 22:00
|
Данія – Сербія
|
Група D
|
16 червня, 16:00
|
Польща – Нідерланди
|
17 червня, 22:00
|
Австрія – Франція
|
21 червня, 19:00
|
Польща – Австрія
|
21 червня, 22:00
|
Нідерланди – Франція
|
25 червня, 19:00
|
Нідерланди – Австрія
|
25 червня, 19:00
|
Франція – Польща
|
Група E
|
17 червня, 16:00
|
Румунія – Україна
|
17 червня, 19:00
|
Бельгія – Словаччина
|
21 червня, 16:00
|
Словаччина – Україна
|
22 червня, 22:00
|
Бельгія – Румунія
|
26 червня, 19:00
|
Словаччина – Румунія
|
26 червня, 19:00
|
Україна – Бельгія
|
Група F
|
18 червня, 19:00
|
Туреччина – Грузія
|
18 червня, 22:00
|
Португалія – Чехія
|
22 червня, 16:00
|
Грузія – Чехія
|
22 червня, 19:00
|
Туреччина – Португалія
|
26 червня, 22:00
|
Грузія – Португалія
|
26 червня, 22:00
|
Чехія – Туреччина
|1/8 фіналу
|
29 червня, 19:00
|
1. 2A – 2B
|
29 червня, 22:00
|
2. 1А – 2С
|
30 червня, 19:00
|
3. 1C – 3D/E/F
|
30 червня, 22:00
|
4. 1В – 3A/D/E/F
|
01 липня, 19:00
|
5. 2D – 2E
|
01 липня, 22:00
|
6. 1F – 3A/B/C
|
02 липня, 19:00
|
7. 1E – 3A/B/C/D
|
02 липня, 22:00
|
8. 1D – 2F
|1/4 фіналу
|
05 липня, 19:00
|
9. Переможець матчу 4 – переможець матчу 2
|
05 липня, 22:00
|
10. Переможець матчу 5 – переможець матчу 6
|
06 липня, 19:00
|
11. Переможець матчу 3 – переможець матчу 1
|
06 липня, 22:00
|
12. Переможець матчу 7 – переможець матчу 8
|1/2 фіналу
|
09 липня, 22:00
|
13. Переможець матчу 9 – переможець матчу 10
|
10 липня, 22:00
|
14. Переможець матчу 11 – переможець матчу 12
|ФІНАЛ
|
14 липня, 22:00
|
15. Переможець матчу 13 – переможець матчу 14
Нагадаємо, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).
Найкращий результат України на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.
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