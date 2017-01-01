Американський конгресмен, що закликав до імпічменту Трампа, заявив про погрози

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Ел Грін

Демократ Ел Грін повідомив, що продовжить закликати до імпічменту Трампа

Член палати представників США від штату Техас демократ Ел Грін повідомив, що після того, як він закликав до імпічменту американського президента Дональда Трампа, йому почали надходити дзвінки з погрозами, передає Associated Press.

Подробиці розмов не уточнюються, проте Грін сказав, що продовжить закликати до імпічменту Трампа.

«Ми не допустимо, щоб це змусило нас відступити від того, що ми вважаємо правильним», - заявив він.

Раніше на цьому тижні, 17 травня Грін, виступаючи в американському конгресі, назвав звільнення глави ФБР Джеймса Комі, який розслідував зв'язок Трампа з Росією, «загрозою для демократії» та закликав до імпічменту американського президента.

Напередодні CNN дізнався, що Білий дім почав вивчати процедуру імпічменту Трампа, щоб той міг їй протистояти. Про підготовку самого імпічменту мова не йде, відзначили джерела телеканалу, причому, як з боку республіканців, так і з боку демократів.

Джерело: Дождь