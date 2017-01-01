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    Американський літак виконає спостережний політ над РФ

    • Сьогодні, 07:08
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    Літак США
    Літак США

    Спільна місія США і Чехії працюватиме в Росії з 10 по 14 квітня

    Американський літак виконає спостережний політ над територією Росії в рамках договору з відкритого неба.

    Про це повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

    «У період з 10 по 14 квітня в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б», - сказав він.

    Також Рижков уточнив, що літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

    Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоаппарати) пройшли міжнародний огляд.

    «Главком» також повідомляв, що 4 квітня патрульний літак ВМС США P-8A здійснив розвідувальний політ поблизу узбережжя Криму.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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