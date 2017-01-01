Американський літак виконає спостережний політ над РФ
- Сьогодні, 07:08
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Спільна місія США і Чехії працюватиме в Росії з 10 по 14 квітня
Американський літак виконає спостережний політ над територією Росії в рамках договору з відкритого неба.
Про це повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.
«У період з 10 по 14 квітня в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б», - сказав він.
Також Рижков уточнив, що літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.
Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоаппарати) пройшли міжнародний огляд.
«Главком» також повідомляв, що 4 квітня патрульний літак ВМС США P-8A здійснив розвідувальний політ поблизу узбережжя Криму.
Джерело: РИА НОВОСТИ