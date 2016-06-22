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    Аналітики НАТО вважають, що «гібридна війна» може бути прелюдією серйозної атаки РФ

    • Сьогодні, 18:48
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    <span>Конференція в Національному університеті оборони України</span><br /><br />
    Конференція в Національному університеті оборони України

    У НАТО включають сценарій «гібридної війни» до військових навчань

    Аналітики НАТО вважають, що «гібридна війна» в Україні може бути прелюдією серйозної атаки Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні Міноборони України за підсумками міжнародної конференції в Національному університеті оборони.

    «Ми розробили стратегію в боротьбі з гібридною загрозою. Наші аналітики часто включають сценарій гібридної війни в навчання: політичні і військові. Важливим елементом протидії є ефективні стратегічні комунікації. Варто пам'ятати, що гібридна війна - це випробування нашої здатності і намірів чинити опір і захищатися. Це може бути прелюдією більш серйозної атаки», - зазначила директор Центру документації та інформації НАТО в Україні Барбора Миронкова.

    Повідомляється, що головною метою конференції було розглянути проблеми інформаційної політики держави в умовах гібридної війни і створити єдину систему забезпечення інформаційної безпеки.

    Джерело: РБК-Україна

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