Аналітики НАТО вважають, що «гібридна війна» може бути прелюдією серйозної атаки РФ

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Конференція в Національному університеті оборони України





У НАТО включають сценарій «гібридної війни» до військових навчань

Аналітики НАТО вважають, що «гібридна війна» в Україні може бути прелюдією серйозної атаки Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні Міноборони України за підсумками міжнародної конференції в Національному університеті оборони.

«Ми розробили стратегію в боротьбі з гібридною загрозою. Наші аналітики часто включають сценарій гібридної війни в навчання: політичні і військові. Важливим елементом протидії є ефективні стратегічні комунікації. Варто пам'ятати, що гібридна війна - це випробування нашої здатності і намірів чинити опір і захищатися. Це може бути прелюдією більш серйозної атаки», - зазначила директор Центру документації та інформації НАТО в Україні Барбора Миронкова.

Повідомляється, що головною метою конференції було розглянути проблеми інформаційної політики держави в умовах гібридної війни і створити єдину систему забезпечення інформаційної безпеки.

Джерело: РБК-Україна