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    Антидекомунізація на Полтавщині: вулицю Небесної Сотні знову назвали на честь Леніна

    • Сьогодні, 18:08
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    Депутати Хорольської міської ради проголосувала за відміну рішення про перейменування вулиці на честь загиблих героїв Небесної Сотні

    У Хоролі, що в Полтавській області, відбулася «антидекомунізація». Вулиці Леніна, яку у лютому 2014 року було перейменовано на вулицю Небесної Сотні, повернули стару назву.

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    Новообранами депутатами Хорольської міської ради 23 грудня 2015 року на черговому засіданні Хорольської міської ради було прийнято рішення про відміну рішення №52 сесії міської ради шостого скликання від 24 лютого 2014 року №78 «Про перейменування вулиць у місті Хоролі».

    «ЗА» відповідне рішення проголосувала більшість депутатів ради від партій БПП «Солідарність»», «Батьківщина», «Укроп», «Партія Простих людей», «Аграрна партія», «Рідне місто». Лише один з депутатів утримався. Даним рішенням Центральній вулиці Хоролу повертається назва вулиці Леніна, замість Небесної Сотні.

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    Таким рішенням обурені члени міського осередку ВО «Свободи» у Хоролі. «Зараз активна громада міста готує позов до суду на рішення міської ради. Безглузде рішення ради повинно бути скасоване», – заявила керівник Хорольської «Свободи» Наталія Романенко.

    Зазначимо, що таке рішення прямо суперечить нормам Закону України «Про засудження комуністичного на націонал-соціалістичного режимів».

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