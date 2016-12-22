Антидекомунізація на Полтавщині: вулицю Небесної Сотні знову назвали на честь Леніна

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Депутати Хорольської міської ради проголосувала за відміну рішення про перейменування вулиці на честь загиблих героїв Небесної Сотні

У Хоролі, що в Полтавській області, відбулася «антидекомунізація». Вулиці Леніна, яку у лютому 2014 року було перейменовано на вулицю Небесної Сотні, повернули стару назву.

Новообранами депутатами Хорольської міської ради 23 грудня 2015 року на черговому засіданні Хорольської міської ради було прийнято рішення про відміну рішення №52 сесії міської ради шостого скликання від 24 лютого 2014 року №78 «Про перейменування вулиць у місті Хоролі».

«ЗА» відповідне рішення проголосувала більшість депутатів ради від партій БПП «Солідарність»», «Батьківщина», «Укроп», «Партія Простих людей», «Аграрна партія», «Рідне місто». Лише один з депутатів утримався. Даним рішенням Центральній вулиці Хоролу повертається назва вулиці Леніна, замість Небесної Сотні.

Таким рішенням обурені члени міського осередку ВО «Свободи» у Хоролі. «Зараз активна громада міста готує позов до суду на рішення міської ради. Безглузде рішення ради повинно бути скасоване», – заявила керівник Хорольської «Свободи» Наталія Романенко.

Зазначимо, що таке рішення прямо суперечить нормам Закону України «Про засудження комуністичного на націонал-соціалістичного режимів».